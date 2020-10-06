ОДКБ внимательно следит за развитием ситуации в Кыргызстане, - Зайнетдинов

CentralAsia (CA) - Секретариат Организации Договора о коллективной безопасности с обеспокоенностью воспринял происходящее в Кыргызстане, внимательно следит за развитием событий, сообщил РИА Новости пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов.

«В Секретариате ОДКБ с обеспокоенностью восприняли происходящее в Кыргызстане. Мы внимательно следим за ситуацией и за ее развитием», - сказал Зайнетдинов.



Власти Кыргызстана не обращались в Организацию Договора о коллективной безопасности за помощью в связи с происходящим в стране, продолжил Владимир Зайнетдинов.



«В ОДКБ от кыргызской стороны не было никаких обращений страны за помощью. В свою очередь, считаем, что это внутреннее дело страны, и уверены, что с возникшими проблемами Кыргызстан справиться самостоятельно», - добавил Зайнетдинов.