Президенты Узбекистана и Республики Корея обсудили развитие двусторонних отношений

CentralAsia (UZ) - 6 октября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с главой Республики Корея Мун Чжэ Ином, сообщила пресс-служба главы государства.

Мирзиёев от имени многонационального народа Узбекистана и от себя лично сердечно поздравил Президента Мун Чжэ Ина и корейский народ с Днем образования Кореи и традиционным праздником Чусок.

Лидеры Узбекистана и Южной Кореи рассмотрели состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений особого стратегического партнерства, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной политики.

В ходе разговора особое внимание было уделено подготовке повестки предстоящих встреч на высшем уровне.

Президенты рассмотрели вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, формирования благоприятных условий для роста товарооборота и усиления кооперации, включая расширение необходимой правовой базы и содействие в продвижении деловых инициатив.

Поручили правительствам двух стран продолжить всемерную поддержку реализуемых 65 совместных проектов инвестиционного, финансово-технического и гуманитарного сотрудничества, прежде всего социально значимых программ в области здравоохранения и образования по линии Корейского агентства международного сотрудничества и Фонда экономического развития и сотрудничества.

Кроме того, будут предприняты скоординированные меры по наращиванию портфеля перспективных проектов с участием ведущих компаний и банковско-финансовых институтов Узбекистана и Южной Кореи, который в настоящее время уже превышает 4 миллиарда долларов.