Президентам стран Центральной Азии нужно отреагировать на события в Кыргызстане, иначе получим повтор событий 2010 года, - эксперт

CentralAsia (UZ) - Узбекистанский эксперт, директор Центра исследовательских инициатив «Ma’no» Бахтиёр Эргашев на странице в соцсетях предостерегает об опасности повторения событий 2010 года в Кыргызстане, если главы ЦА не отреагируют на текущую ситуацию.

Комментирую поствыборные события в Кыргызстане, Бахтиёр Эргашев не исключает возможность, что страны центральноазиатского региона, "имея опыт уже нескольких таких переворотов, смогут купировать угрозу дестабилизации региональной стабильности.

"Можно констатировать, что с кыргызским «переворотным» кейсом в регионе научились работать…Но меня беспокоит другое…, - пишет эксперт. - 11 апреля 2010 года, через несколько дней после переворота в Кыргызстане и прихода к власти группировки Отунбаевой-Атамбаева и Ко, нами был подготовлен аналитический документ по анализу сложившейся ситуации в соседней стране с прогнозами. В моей части этого документа я написал о том, что есть реальная опасность перерастания внутриэлитной войны в Кыргызстане в межнациональные погромы на юге страны, когда враждующие группы киргизских элит, объединятся против узбекского национального меньшинства и начнется резня, которая приведет к гуманитарной катастрофе".

"Через два месяца, в июне 2010 года, все случилось, как я и прогнозировал. Слово в слово. И меня сейчас беспокоит то, что по инсайдерской информации, которую я получил, уже сегодня с утра 6 октября, в Оше и Джалал-Абаде, на затененных автомобилях разъезжают непонятные, неизвестные местному населению люди с дипломатами, набитыми долларами. И предлагают их местным лидерам узбекской общины. В нынешней ситуации бардака, в мутной воде эти провокаторы говорят о том, что готовы оплатить поддержку узбекским населением С. Жээнбекова в его противостоянии с группировкой, взявшей власть в Бишкеке", - пишет Эргашев.

"Но кто они? Кого они представляют реально? Жээнбекова? Или это провокационные игры «черных»? С этим же надо разбираться! Но кто будет с этим разбираться в условиях паралича власти?", - задаётся вопросом эксперт.

По мнению Эргашева, "ситуация становится опасной".

"Например, на митингах в Оше уже кричат о том, чтобы вернуть бывшего мэра - одиозного Мырзакматова. А у него очень «сложные» отношения с С. Жээнбековым и его семьей. И очень одиозная роль в ошских событиях июня 2010 г…", - отмечает эсперт.

Эргашев выразил надежду, "что узбекская община не поддастся на эти провокации и останется в стороне от этих разборок. Чтобы потом не было повода для того, чтобы развязать очередную бойню".

"Мы в нашем Центре «Ma’no» отслеживаем ситуацию в Инете, с соцсетях.

И, например, уже в комментариях на «Азаттык» пишут: «Аравандагы озбекторго улим»…Зайдите на сайты, прочитайте, как профессионально и целенаправленно раздувается националистическая истерия…", - подчёркивает Эргашев.

По мнению эксперта, в сложившейся ситуации "президентам стран Центральной Азии, как главам стран-соседей, необходимо оперативно отреагировать на события в Кыргызстане. Выступить с единым Заявлением, в котором надо призвать к прекращению беспорядков, остановить процесс углубления политической дестабилизации в стране и начать цивилизованные переговоры между конфликтующими сторонами".

"И делать это нужно оперативно. Иначе получим повтор трагических событий 2010 года", - предостерегает эксперт.