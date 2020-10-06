Авиакомпания Узбекистана запустит дополнительные чартерные рейсы из Казани и Самары в Ташкент

CentralAsia (UZ) - Национальная авиакомпания "Uzbekistan Airways" объявила о дополнительных чартерных рейсах из Казани и Самары в Ташкент 9 октября и 10 октября.

По сообщению авиакомпании, самолет, вылетевший из Казани в пятницу в 9.00, прибудет в Ташкент в 14.30. Самолет, вылетевший из Самары в субботу в 11.20, приземлится в Ташкенте в 15:25.

"Авиаперелет из городов РФ в Узбекистан разрешён с обязательным предоставлением справки о прохождении проверки ПЦР (действительна не более чем за 72 часа до вылета рейса) гражданам Республики Узбекистан, Российской Федерации и Киргизской Республики. Пассажиры без справки ПЦР на рейсы авиакомпании допущены не будут.", - говорится в сообщении Uzbekistan Airways.

Ранее сообщалось, что Узбекистан с 1 октября возобновил все международные воздушные, железнодорожные и автомобильные перевозки. С прибывающих в Узбекистан лиц берутся расписки об обязательном пребывании в гостинице или на домашнем карантине в течение 14 дней.

В целях предотвращения распространения коронавируса Узбекистан с 16 марта приостановил все полеты в зарубежные страны.