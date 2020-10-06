Ученые заявили, что животные тоже могут разносить коронавирус

CentralAsia (CA) - Британские ученые назвали животных, которые могут заражаться коронавирусом и быть его разносчиками. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

Исследователи назвали 26 животных, у которых белок-«шип» (S-белок) взаимодействует с белком человека. Среди таких животных оказались: человекообразные обезьяны, белки.

Большинство птиц, рыб и рептилий, похоже, не подвержены риску заражения, но многие рассмотренные млекопитающие потенциально могут быть инфицированы, в том числе домашние кошки, собаки, норки, львы, тигры, а также хорьки и макаки. По словам ученых, необходимо широкомасштабное наблюдение за животными, чтобы выявлять вспышки заболевания на ранней стадии и предотвращать дальнейшее распространение вируса.