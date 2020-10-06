ООН призвала Таджикистан пролить свет на судьбу пропавших без вести в годы гражданской войны

CentralAsia (TJ) - Целевая группа ООН призвала правительство Таджикистана выяснить судьбу лиц, пропавших без вести во время гражданской войны, и передать останки их близким.

По словам экспертов ООН, только в этом случае правительство Таджикистана может залечить «оставшиеся глубокие раны» разрушительной войны, которым не придавали значения.

Отчет рабочей группы ООН по насильственным или недобровольным исчезновениям был рассмотрен на заседании Совета ООН по правам человека в конце сентября этого года. В нем говорится, что спустя 20 лет после окончания гражданской войны в Таджикистане не было предпринято никаких действий по борьбе с нарушениями прав человека, в том числе насильственными исчезновениями в ходе вооруженного конфликта.

Представители Таджикистана заявили Совету по правам человека в официальном ответе, что такой вывод не является корректным и что «правительство Таджикистана принимает все необходимые меры для выявления этих преступлений и привлечения виновных к ответственности».

Семилетняя гражданская война, которая началась в 1992 году между правительственными войсками и силами оппозиции, унесла жизни более 50 тыс человек, сотни человек пропали без вести. По сей день в районах, в которых происходили ожесточенные столкновения, можно услышать разговоры местных жителей о том, что «вот здесь или вон там десятки людей были убиты и закопаны в одной могиле».

Авторы отчета заявили, что правительству Таджикистана еще не поздно «совместно с заинтересованными сторонами разработать, предложить и реализовать комплексную политику по борьбе с нарушениями тех времен, включая насильственные исчезновения с обеих сторон».

Правительству рекомендовано как можно скорее определить места захоронения пропавших без вести лиц, опознать останки и передать их близким. Точное количество пропавших без вести в годы гражданской войны в Таджикистане в отчете не приводится.

Эксперты ООН призвали Душанбе подготовить специальный список пропавших без вести во время гражданской войны. Джамшед Хамидов, представитель Таджикистана в ООН, сказал в Женеве, что эта рекомендация может быть рассмотрена.

Во время гражданской войны в Таджикистане похищения и убийства людей, которых противоборствующие стороны считали антиправительственными или проправительственными, были обычным явлением, и тела некоторых из них до сих пор не найдены. В числе пропавших без вести – не только комбатанты, но и гражданские лица, похищенные или убитые во время боевых действий. «Каковы бы ни были обстоятельства исчезновения людей, их семьи пребывают в полном отчаянии, не зная о судьбе и местонахождении своих близких», - пишут эксперты ООН.

Один из авторов этой статьи знает молодого человека, который в те годы отправился воевать против Объединенной таджикской оппозиции, но так и не вернулся домой. Его мать всю жизнь искала своего сына и так и умерла, ничего не узнав о его судьбе.

Отчет был подготовлен экспертами рабочей группы ООН по насильственным исчезновениям после визита в Таджикистан летом 2019 года. В отчете приветствуется готовность правительства принять экспертов, но в то же время говорится, что Таджикистан пытается игнорировать преступления военного времени.

Но Джамшед Хамидов, представитель Таджикистана в ООН, заявил на заседании Совета по правам человека в Женеве, что правительство на протяжении многих лет пыталось пролить свет на судьбу пропавших без вести. Он сообщил на заседании Совета 21 сентября, что, по имеющейся информации, в период с 1992 по 2012 годы в Таджикистане пропали без вести семь человек. Среди них, по словам Хамидова, Айниддин Содиков, Кодиршо Мастоншоев, Шакаршо Мирзошоев, Махмадрахим Махмадризобеков, Ризоали Аджиев и Наимджон Наимхонов, трое из которых «были убиты и захоронены неизвестными лицами». По словам Джамшеда Хамидова, на сегодняшний день дело не закрыто, а поиск виновных продолжается. По данным рабочей группы, в их распоряжении 10 дел о насильственных исчезновениях в Таджикистане.

В докладе ООН также говорится, что правительство Таджикистана объявило террористической Партию исламского возрождения, которая в годы гражданской войны была на стороне одной из противоборствующих сил. «Клевета на кого-либо, связанного с оппозицией, или на любого, кто хочет нарушить молчание и поговорить о прошлом, препятствует прогрессу Таджикистана», - пишут эксперты ООН.

Выступая в Совете ООН по правам человека, Джамшед Хамидов подтвердил позицию таджикского правительства о том, что Партия исламского возрождения является «террористической организацией» и что ПИВТ была причастна к неудавшемуся мятежу 2015 года, в результате которого погибло 50 сотрудников правоохранительных органов. ПИВТ отрицает свою причастность к инциденту, заявляя, что правительство под этим предлогом устранило оппозиционную партию с политической арены страны.

В 17-страничном отчете рабочей группы ООН по насильственным исчезновениям также упоминается, что за последние годы несколько членов оппозиционных групп исчезли за границей, а затем были обнаружены в Таджикистане и привлечены к уголовной ответственности.

Запрещенная Партия исламского возрождения Таджикистана и Группа 24 за последние два-три года неоднократно сообщали, что их члены были похищены в России, вывезены в Таджикистан и брошены в тюрьму по надуманным обвинениям.

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