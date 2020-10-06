В Госдуме рассказали о причинах протестов в Кыргызстане

CentralAsia (CA) - Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин считает, что одной из причин сегодняшних протестов в Кыргызстане является «незрелость демократии» в стране.



«Демократия здесь, с точки зрения реакции на выборы, очень незрелая. Те, кто сегодня штурмует и требует, совершенно не заботятся ни о будущем, ни о целостности страны, и просто сводят счеты – одни с другими», - сказал он агентству РИА Новости.

Затулин высказал глубокое беспокойство о будущем Кыргызстана, которое в результате таких событий «может пойти на дно».



«Потому что эти события обладают устойчивой повторяемостью. И зрелости в этом смысле у политиков Киргизии нет. Вчера они говорили, что претензий нет, а сегодня – что это самые грязные выборы за всю историю. И это прямо зависит от того, получили они голоса или нет»,- сказал Затулин.



Также зампред комитета Госдумы обратил внимание на противостояние севера и юга в республике.



«Жээнбеков у власти – южане в фаворе. Для того, чтобы раскачать ситуацию, северяне выступают против южан», - пояснил он.



Вместе с тем Затулин, который на выборах в кыргызский парламент был наблюдателем от Парламентской ассамблеи ОДКБ, отметил высокий уровень организации выборов.



«Нигде за все время наблюдения за выборами я не наблюдал таких публичных демонстративных мер исключения фальсификаций, вброса бюллетеней, как в Киргизии», - заметил депутат Госдумы.