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  6 октября 2020
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В Госдуме рассказали о причинах протестов в Кыргызстане

CentralAsia (CA) -  Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин считает, что одной из причин сегодняшних протестов в Кыргызстане является «незрелость демократии» в стране.

«Демократия здесь, с точки зрения реакции на выборы, очень незрелая. Те, кто сегодня штурмует и требует, совершенно не заботятся ни о будущем, ни о целостности страны, и просто сводят счеты – одни с другими», - сказал он агентству РИА Новости.

Затулин высказал глубокое беспокойство о будущем Кыргызстана, которое в результате таких событий «может пойти на дно».

«Потому что эти события обладают устойчивой повторяемостью. И зрелости в этом смысле у политиков Киргизии нет. Вчера они говорили, что претензий нет, а сегодня – что это самые грязные выборы за всю историю. И это прямо зависит от того, получили они голоса или нет»,- сказал Затулин.

Также зампред комитета Госдумы обратил внимание на противостояние севера и юга в республике.

«Жээнбеков у власти – южане в фаворе. Для того, чтобы раскачать ситуацию, северяне выступают против южан», - пояснил он.

Вместе с тем Затулин, который на выборах в кыргызский парламент был наблюдателем от Парламентской ассамблеи ОДКБ, отметил высокий уровень организации выборов.

«Нигде за все время наблюдения за выборами я не наблюдал таких публичных демонстративных мер исключения фальсификаций, вброса бюллетеней, как в Киргизии», - заметил депутат Госдумы.

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