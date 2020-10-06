Курманбек Бакиев заявил, что с болью в сердце воспринимает происходящее в Кыргызстане
- Азия и мир, анализ и комментарии
- 17:19, 06 октября 2020
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- Обновлено: 17:21, 06 октября 2020
CentralAsia (CA) - Экс-президент Кыргызстана Курманбек Бакиев прокомментировал ситуацию в Кыргызстане.
Он заявил агентству РИА Новости, что с болью в сердце воспринимает происходящее в республике.
На просьбу оценить политическую ситуацию в стране он ответил: «Учитывая, что любые мои слова могут быть использованы деструктивными силами для разжигания конфликта, я воздержусь от комментариев в настоящий момент».
На данный момент Бакиев проживает в Беларуси.