Курманбек Бакиев заявил, что с болью в сердце воспринимает происходящее в Кыргызстане

CentralAsia (CA) - Экс-президент Кыргызстана Курманбек Бакиев прокомментировал ситуацию в Кыргызстане.



Он заявил агентству РИА Новости, что с болью в сердце воспринимает происходящее в республике.



На просьбу оценить политическую ситуацию в стране он ответил: «Учитывая, что любые мои слова могут быть использованы деструктивными силами для разжигания конфликта, я воздержусь от комментариев в настоящий момент».



На данный момент Бакиев проживает в Беларуси.