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  6 октября 2020
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Курманбек Бакиев заявил, что с болью в сердце воспринимает происходящее в Кыргызстане

CentralAsia (CA) -  Экс-президент Кыргызстана Курманбек Бакиев прокомментировал ситуацию в Кыргызстане.

Он заявил агентству РИА Новости, что с болью в сердце воспринимает происходящее в республике.

На просьбу оценить политическую ситуацию в стране он ответил: «Учитывая, что любые мои слова могут быть использованы деструктивными силами для разжигания конфликта, я воздержусь от комментариев в настоящий момент».

На данный момент Бакиев проживает в Беларуси.

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