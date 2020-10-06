Узбекистан ввел ограничения на въезд и выезд в республику из Кыргызстана, - ГПС КР

CentralAsia (UZ) - С 00 часов 6 октября узбекская сторона ввела ограничения на въезд в Узбекистан для граждан Кыргызстана и третьих стран. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы КР.

"При этом граждане Кыргызстана, находящиеся на территории Узбекистана, могут выехать из страны, а граждане Узбекистана, находящиеся на территории Кыргызстана, могут въехать в Узбекистан", - отмечается в сообщении ведомства.

Грузоперевозки осуществляются без ограничений.

Как уточняет издание «Газета.uz», ссылаясь на Государственный таможенный комитет РУз, временное ограничение касается только граждан Узбекистана. Граждане Кыргызстана могут въехать на территорию Узбекистана и выехать из нее. А граждане Узбекистана, находящиеся на территории Кыргызстана, могут только въехать в Узбекистан.

В ГПС Кыргызстана сообщают, что обстановка на государственной границе на 15:00 6 октября характеризуется как стабильная.

Подразделения ГПС КР с 20:00 24 сентября 2020 года переведены на усиленный режим охраны государственной границы.

ГПС КР напоминает, что граждане государств, вошедших в перечень стран со стабильной эпидемиологической ситуацией по COVID-19, пересекают государственную границу без ограничений при наличии справки об отрицательном результате ПЦР-теста.

В понедельник, 5 октября, в центре Бишкека начались протесты сторонников партий, которые не прошли в парламент страны. Одну из них — «Социал-демократы Кыргызстана» — возглавляет Сейитбек Атамбаев, сын бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Протестующие требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование. Вечером начались столкновения митингующих с силовиками.



В ночь на вторник активисты ворвались в здание Белого дома. Затем они освободили экс-президента Атамбаева из СИЗО в Госкомитете Нацбезопасности.