Заседание российско-узбекской межправкомиссии пройдёт 12 октября в Бухаре

CentralAsia (UZ) - В рамках подготовки к проведению 21-ого заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Узбекистаном (МПК), председатель МПК, министр экономического развития РФ Максим Решетников провёл заседание. На встрече участники обсудили актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества России и Узбекистана, а также вопросы, предлагаемые к обсуждению в рамках предстоящего заседания МПК.

Как сообщила пресс-служба Минэкономразвития РФ, мероприятие состоится 12 октября в г. Бухаре. Российскую делегацию возглавит Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников, узбекскую делегацию – заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан – Министр инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Сардор Умурзаков.

По данным российской стороны, российско-узбекский товарооборот за 7 месяцев 2020 года показал рост на 20,0 % по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил 3,2 млрд. долл. США.