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  6 октября 2020
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Туркменистан усиливает контроль на границе из-за коронавируса

CentralAsia (TM) -  Из-за сложной эпидемиологической обстановки в регионе и мире Туркменистан усилит контроль на транзитных контрольно-пропускных пунктах. Соответствующее постановление подписал на прошлой неделе президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Документом утверждён Порядок проведения на транзитных контрольно-пропускных пунктах Государственной границы Туркменистана особых и более усиленных дополнительных видов контроля при возникновении любых ситуаций, способных нанести массовый вред здоровью населения, сообщила информационная программа «Ватан» туркменского телевидения.

Постановлением предусмотрены вышеназванные виды контроля на КПП, проведение обеззараживающих, дезинфекционных работ на автомобильном и железнодорожном транспорте, а также фумигационной обработки против насекомых в соответствии с результатами первичной проверки ввозимых товаров, подлежащих обязательному карантину.

Эти меры принимаются «в целях усиления мер по охране здоровья населения, санитарной защищенности территории страны и профилактике опасных инфекционных заболеваний», подчёркивается в Постановлении.

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