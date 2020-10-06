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  6 октября 2020
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Туркменистан направит самолет для вывоза соотечественников из Украины

CentralAsia (TM) -  Чартерный рейс авиакомпании «Туркменские авиалинии» из Киева в Туркменабат, запланированный на 10 октября, доставит на родину застрявших в Украине из-за пандемии коронавируса граждан Туркменистана.

Как сообщили в справочной службе аэропорта «Борисполь», спецрейс T53276 должен вылететь по расписанию в 18:30 по киевскому времени (в 20:30 по ашхабадскому) из международного аэропорта «Борисполь». Самолет Boeing 777-200LR с нашими соотечественниками прибудет в международный аэропорт Туркменабата в 00:40 часа по местному времени.

Данный рейс организуется по распоряжению правительства Туркменистана.

Все приехавшие граждане должны будут пройти двухнедельный карантин.

Правительство Туркменистана организовало чартерные рейсы в международный аэропорт Туркменабата из Турции, России, Беларуси и Индии для возвращения своих граждан, не сумевших ранее вернуться по причине начала пандемии. Наземным путём из Узбекистана на Родину вернулись 120 граждан Туркменистана.

В ближайшее время будут организованы спецрейсы по вывозу туркменских граждан на Родину из Москвы и Мюнхена.

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