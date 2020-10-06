В Европе начался второй этап карантинных мер из-за коронавируса

CentralAsia (CA) - Жители Парижа лишились возможности выпить утренний кофе на террасе кафе или посидеть после работы с друзьями за кружкой пива в баре. Распоряжением полиции все небольшие закусочные и питейные заведения закрыты на две недели в рамках мер по предотвращению коронавируса, сообщает Euronews.

Отмечается, что рестораны останутся открытыми при условии соблюдения санитарно-гигиенических правил.

Количество заразившихся в парижском регионе достигло 270 на 100 тысяч человек. Среди молодых людей в возрасте от 20 до 30 лет таких 500 человек на 100 тысяч. Реанимационные палаты, специально предназначенные для больных с острой фазой COVID-19, заполнены уже на 36%.

В Испании вслед за Мадридом строгий карантин был введён еще двух городах региона Кастилия – в Паленсии и Леоне. С сегодняшнего дня больше нельзя покидать пределы этих городов без уважительной причины. Но местные жители не унывают:

«Мы вполне спокойны, потому что как следует защищаем себя, поэтому чувствуем себя прекрасно и в безопасности. Вреда для нас никакого нет».

В общей сложности в Испании зарегистрировано 800 тысяч случаев заражения коронавирусом. Каждый четвёртый случай – в мадридском регионе, в котором также произошла каждая третья смерть от ковида в Испании.

Правительство Ирландии собирается ввести ограничительные меры по всей стране со среды. Здесь будут запрещены собрания и введена удалённая во всех случаях, когда это возможно. Но ирландские власти отказались от строгого карантина, предложенного эпидемиологами, из опасения, что он подорвет экономику и лишит работы сотни тысяч человек.