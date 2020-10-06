В Казахстане за неделю от коронавируса скончался 21 человек

Иллюстративное фото // АКИpress

CentralAsia (KZ) - В Казахстане с 28 сентября по 4 октября зарегистрирован 21 случай с летальным исходом от коронавирусной инфекции. Об этом сегодня сообщает оперативный штаб.



Новые случаи смерти в разрезе регионов:



- Восточно-Казахстанская область - 13;



- город Шымкент - 3;



- Карагандинская область - 2;



- город Нур-Султан - 1;



- Западно-Казахстанская область - 1;



- Костанайская область - 1.



Итого по республике на сегодняшний день зарегистрировано 1746 случаев смерти от коронавируса.



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