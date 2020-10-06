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  6 октября 2020
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В Казахстане за неделю от коронавируса скончался 21 человек
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане с 28 сентября по 4 октября зарегистрирован 21 случай с летальным исходом от коронавирусной инфекции. Об этом сегодня сообщает оперативный штаб.

Новые случаи смерти в разрезе регионов:

- Восточно-Казахстанская область - 13;

- город Шымкент - 3;

- Карагандинская область - 2;

- город Нур-Султан - 1;

- Западно-Казахстанская область - 1;

- Костанайская область - 1.

Итого по республике на сегодняшний день зарегистрировано 1746 случаев смерти от коронавируса.

Коронавирус в Казахстане
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