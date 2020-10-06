К вечеру в Узбекистане коронавирус выявлен у 146 человек

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане еще у 146 человек за последние часы диагностирован коронавирус.

Новые случаи заражения выявлены в 3 регионах страны:

- 96 человек в городе Ташкенте;



- 30 человек в Наманганской области;



- 20 человек в Ташкентской области.



Таким образом, общее количество зараженных в стране достигло 59 343 человек, выздоровели 56 058 пациентов, из них за последние сутки — 307, под медицинским наблюдением находятся 2796 пациентов.