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  6 октября 2020
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К вечеру в Узбекистане коронавирус выявлен у 146 человек

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане еще у 146 человек за последние часы диагностирован коронавирус.

Новые случаи заражения выявлены в 3 регионах страны:

- 96 человек в городе Ташкенте;

- 30 человек в Наманганской области;

- 20 человек в Ташкентской области.

Таким образом, общее количество зараженных в стране достигло 59 343 человек, выздоровели 56 058 пациентов, из них за последние сутки — 307, под медицинским наблюдением находятся 2796 пациентов.

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