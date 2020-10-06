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  6 октября 2020
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Кремль впервые отреагировал на события в Кыргызстане
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков

CentralAsia (CA) -  В Кремле обеспокоены событиями в Кыргызстане, надеются, что все силы будут оставаться в конституционном поле, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы, безусловно, обеспокоены этим, и мы надеемся, что все политические силы в Кыргызстане найдут в себе силы оставаться в конституционном поле и как можно скорее найдут решение той ситуации, которая там сложилась», - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают ситуацию в стране, передает РИА Новости.

В понедельник, 5 октября, в центре Бишкека начались протесты сторонников партий, которые не прошли в парламент страны. Протестующие требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование. Вечером начались столкновения митингующих с силовиками.

В ночь на вторник активисты ворвались в здание Белого дома. Затем они освободили экс-президента Атамбаева из СИЗО в Госкомитете Нацбезопасности, а также других бывших чиновников.

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