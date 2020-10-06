Посол Узбекистана вручил верительные грамоты генеральному директору МАГАТЭ

CentralAsia (UZ) - Посол Узбекистана в Австрии Абат Файзуллаев вручил генеральному директору Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлю Гросси верительные грамоты в качестве Постоянного представителя при МАГАТЭ, сообщает ИА «Дунё».

Как сообщает агентство, только в этом году МАГАТЭ оказало Узбекистану содействие в борьбе с распространением COVID-19, безвозмездно поставив в три медицинских учреждения комплекты тест-систем для обнаружения коронавируса общей стоимостью 405 тысяч евро.

В рамках проектов технической кооперации в Ташкентский институт эндокринологии поставлена многофункциональная диагностическая гамма-камера, принято решение о поставке современного оборудования для лучевой терапии в Наманганский онкологический центр и приборов для учебных лабораторий Самаркандского госуниверситета. Стоимость поставляемого оборудования составляет около 1 миллиона евро.

В ходе состоявшейся беседы Рафаэль Госси отметил, что ему хорошо известно о масштабной реформе энергетической отрасли Узбекистана и в том числе о решении создать в стране атомную энергетику

Подчеркивая успешное сотрудничество в подготовке к предстоящей миссии, по комплексной оценке, ядерной инфраструктуры Узбекистана, генеральный директор МАГАТЭ выразил готовность оказать содействие в поддержке всех сфер деятельности в процессе строительства АЭС в Узбекистане.

