Главный инфекционист Ташкентской области освобождена из-под стражи

CentralAsia (UZ) - Главврача Ташкентской областной инфекционной больницы Гульжахон Юлдашевой после того, как за неё вступилась старшая дочь президента Саида Мирзиёева, освободили из-под стражи и поместили на домашний арест.

Как сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Хаёт Шамсутдинов, с учетом того, что обвиняемая Гульжахон Юлдашева является матерью шестерых несовершеннолетних детей, прокурор Чирчика направил в суд ходатайство об изменении меры содержания под стражей на домашний арест. По инициативе Генпрокуратуры ходатайство было удовлетворено.

Ранее главврач ташкентской областной инфекционной больницы Гульжахон Юлдашева была задержана по подозрению в хищении более 250 млн сумов (более 24 тыс долларов США) бюджетных средств. Помимо этого, она обвиняется в смерти пациента, больного коронавирусом. Согласно версии правоохранительных органов, по инициативе Гульжахон Юлдашевой пациент в критическом состоянии был переведен в областной психиатрический диспансер без всякой причины и скончался там по причине резкого ухудшения здоровья.

В отношении неё было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 статьи 167 (Хищение путем присвоения или растраты) и п. «а» ч. 3 статьи 207 (Должностная халатность) Уголовного кодекса РУз.

В настоящее время уголовное дело находится в стадии расследования.

Как сообщали местные СМИ, на самом деле арест инфекциониста является "местью" Минздрава за то, что Гульжахон Юлдашева открыто критиковала плохую организацию и оснащённость больниц в борьбе с коронавирусом.