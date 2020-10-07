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  7 октября 2020
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Монгольский подарок — 20000 овец переданы Китаю

CentralAsia (MNG) -  20 000 из 30 000 овец, которые будут переданы в дар Китаю, были переданы южному соседу Монголии.

Оставшиеся 10 000 овец планируется доставить к 14 октября, сказал З. Мэндсайхан, министр продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности.


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Создана рабочая группа при Министерстве продовольствия и сельского хозяйства, а Ветеринарный департамент, аймаков и местных управления сельского хозяйства организуют пожертвования овец.

Получив и вакцинировав овец из региона, свободного от инфекционных болезней животного происхождения, они поставляют их южному соседу страны.


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Напомним, в феврале этого года Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином преподнес Китаю в дар 30 тысяч баранов. После переговоров, которые состоялись в 27 февраля в Доме народных собраний в Пекине, он в качестве поддержки Китаю, который борется с эпидемией коронавируса, вручил Си Цзиньпину сертификат, свидетельствующий о передаче китайской стороне в дар 30 тысяч баранов.

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