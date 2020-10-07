Одобрена инициатива Монголии о провозглашении 2026 года Международным годом пастбищ и скотоводов

CentralAsia (MNG) - Инициатива правительства Монголии (Министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности) о провозглашении 2026 года Международным годом пастбищ и скотоводов была одобрена Комитетом по сельскому хозяйству ФАО ООН.

Международный год пастбищных угодий и скотоводов направлен на повышение понимания во всем мире важности этих земель для глобальной продовольственной безопасности и экологических услуг, а также на привлечение внимания к необходимости устойчивого управления и продуманной политики как в развитых, так и в развивающихся странах.

Проект «Зеленое золото и Здоровье животных» Швейцарского сотрудничества в Монголии и Монгольской национальной федерации пастбищных групп пастухов оказывает поддержку Министерству продовольственного сельского хозяйства и легкой промышленности в подготовке предложения и повышении осведомленности международного сообщества о важности устойчивое управление пастбищами.

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