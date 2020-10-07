Немецкий проект технического сотрудничества по охраняемым территориям в Монголии обсуждает свой прогресс

CentralAsia (MNG) - Проект поддержки охраняемых территорий для сохранения экосистемных услуг (Conservation of Ecosystem Service - SPACES) организовал среднесрочный семинар в городе Улан-Батор для обсуждения своих достижений с партнерами по реализации из Департамента управления охраняемыми территориями (Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн менежментийн газар - ТХГНМГ) Министерства окружающей среды и туризма (МОСТ) и от администрации Ховдского аймака и его Департамента окружающей среды и туризма ( Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар - БОАЖГ).

SPACES — это проект сотрудничества в области развития, поддерживаемый правительством Германии и реализуемый Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH в сотрудничестве с МОСТ, ТХГНМГ и БОАЖГ аймака Ховд. С марта 2019 года проект работает над улучшением рамочных условий для устойчивого управления охраняемыми территориями в Монголии.

Среднесрочный семинар начался с основного выступления старшего советника SPACES Торстена Хардера, который проиллюстрировал серьезность множества проблем, с которыми в настоящее время сталкиваются экосистемы Монголии. После основного доклада сотрудники GIZ и ТХГНМГ рассказали о ходе реализации проекта в областях консультирования по вопросам политики, поддержки структур сотрудничества, повышения уровня жизни и экологической коммуникации.

Семинар предоставил команде SPACES возможность познакомить с работой проекта вновь назначенного исполняющего обязанности директора ТХГНМГ г-на Э.Тувшинбаяра. После продуктивных обсуждений г-н Тувшинбаяр в своем заключительном слове поблагодарил команду проекта из МОСТ и GIZ за проделанной работы и стимулировал тесное сотрудничество между всеми партнерами по проекту для текущей работы.

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