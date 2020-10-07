Монгольская девушка завоевала награду The Asian Girl Awards

CentralAsia (MNG) - 2 октября 2020 года г-жа Грейс Дж.Р. Луо, постпред Тайваня в Монголии, представлая тайваньскую неправительственную организацию Фонд «The Garden of Hope Foundation», вручила обладательнице 8-й премии Asian Girl Awards Б.Оюунбилэг премию Community Development Award от этого ежегодного конкурса. Б.Оюунбилэг окончила среднюю школу в 2019 году и является членом центра «Princess Center».

Фонд «The Garden of Hope Foundation» под эгидой кампании «Asian Girls Campaign» организует премию «Asian Girls Award».

Кампания «Asian Girls Campaign» — это азиатская транснациональная кампания, направленная на повышение осведомленности о правах девочек в Азии. К кампании присоединились более 600 организаций из 24 азиатских стран.

Б.Оюунбилэг, получившая награду благодаря своим усилиям, сказала, что награда очень важна не только для нее, но и для других монгольских девушек. Премия «Asian Girl Awards» не только вдохновляет ее на большее, но и вдохновляет ее и других девочек двигаться вперед, воплощая свои мечты.





Когда Б. Оюунбилэг училась в средней школе, она основала «Экологический клуб» и эко интернет-магазин.

С тех пор она разработала проект Buried Life-Empowering Future Women Project, который предоставляет информацию, образование, исцеление и надежду с помощью Интернет-технологий.

Она также преподавала английский язык девочкам из бедных семей в возрасте от 10 до 15 лет и считает, что образование является мощным оружием и что все, независимо от социального происхождения, должны получать одинаковое образование.

Премия азиатских девушек «Asian Girls Award» разделена на три категории: премия в области прав человека «Human Rights Award», премия за развитие сообщества «Community Development Award» и премия за социальные инновации «Social Innovation Award».

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