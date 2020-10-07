Майкл Помпео принес извинения за то, что отложил визит в Монголию

CentralAsia (MNG) - Запланированный на 7 октября визит Государственного секретаря США Марка Помпео переносится на неопределённый срок.

Госсекретарь США Майкл Помпео извинился во время телефонного разговора с президентом Монголии Халтмаа Баттулгой за то, что он отложил свой визит в Монголию.

В начале беседы г-н Помпео выразил сожаление по поводу того, что отложил запланированный визит в Монголию. В свою очередь, президент Монголии господин Баттулга Халтмаа заявил, что не сомневается в том, что визит господина Помпео состоится в ближайшее время.

Президент Монголии г-н Баттулга Халтмаа Президент Монголии г-н Баттулга Халтмаа продолжил, что Монголия заинтересована в Соединенных Штатах, «третьем соседе» и стратегическом партнере, в том, чтобы стать крупным торговым и инвестиционным партнером Монголии и обменяться мнениями о ресурсах и возможностях для дальнейшего развития. экономическое развитие двусторонних отношений и сотрудничества.

Например, они обсудили важность Закона о торговле между двумя странами, который вносится в Конгресс США, для увеличения торговли между двумя странами, содействия развитию швейной и текстильной промышленности и поддержки занятости женщин. Они выразили готовность работать вместе для более широкого развития.

В завершение беседы президент Монголии г-н Баттулга Халтмаа передал свои самые теплые приветствия президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу и пожелал ему и первой леди скорейшего выздоровления от имени монгольского народа.

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