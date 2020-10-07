В Монголии выпущена памятная монета к годовщине рождения Махатмы Ганди

CentralAsia (MNG) - В ознаменование 150-летия со дня рождения Махатмы Ганди Банк Монголии выпустил памятные золотые и серебряные монеты в рамках серии «Революционеры» с участием известных политиков, оказавших влияние на мир.

На лицевой стороне монеты изображен Махатма Ганди, одетый в традиционную индийскую одежду хади курта, а на реверсе монеты вертикально написано кклассическим монгольским письмом 1000 тугриков.





Церемония выпуска памятной монеты прошла в сотрудничестве с посольством Индии в Монголии и Министерством иностранных дел Монголии в зале «Номин» МИД 2 октября.

В своей речи, произнесенной на церемонии, Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в Монголии М.П.Сингх подчеркнул необходимость написать новую историю социальных преобразований Махатмы Ганди, мечту о всеобъемлющем росте в свободной Индии, расширение прав и возможностей всех слоев общества в в дополнение к принципу мира и ненасилия Махатмы Ганди.

Заместитель министра иностранных дел Б. Мөнхжин рассказал о важности ценностей Ганди в современном мире, подчеркнув, что это событие совпадает с 65-летием установления дипломатических отношений между двумя странами.

Управляющий Банка Монголии Б. Лхагвасурэн отметил, что философия и стратегия ненасилия Махатмы Ганди в международных отношениях все еще являются новаторскими, и что он приложил ценные усилия для построения общества против вражды и дискриминации.

На церемонии певица Э.Ариунбилэг, исполнившая на монгольском языке песню индийского телесериала «Будда», исполнила любимую песню Ганди «Вайшнав Джана То» (Вайшнава Джана То — индуистский бхаджан, написанный в 15 веке поэтом Нарсинхом Мехтой на языке гуджарати.). Кроме того, гостям были показаны цитаты Ганди на монгольском языке и оскароносный фильм «Ганди» с монгольскими субтитрами.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения