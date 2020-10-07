«Газпром» планирует строительство газопровода в Китай через Монголию на 50 млрд кубометров

CentralAsia (MNG) - «Газпром» планирует строительство еще одного прямого газопровода в Китай на 30 млрд куб.м в год.

Российский газовый гигант «Газпром» рассматривает возможность строительства двух новых газопроводов в Китай: один напрямую мощностью 30 млрд кубометров в год, а другой — через Монголию на 50 млрд кубометров («Сила Сибири 2»), говорится в материалах компании.

«Мы рассматриваем возможность строительства трубопровода проектной мощностью до 30 миллиардов кубометров в год от наших месторождений в Западной Сибири до западной части российско-китайской границы. В настоящее время мы обсуждаем условия договора купли-продажи с CNPC », - сказали в «Газпроме».

Компания также напомнила, что также рассматривала возможность строительства газопровода из Западной Сибири в Китай через Монголию с проектной мощностью до 50 млрд кубометров газа в год.

В декабре 2019 года начались поставки российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Газпром планировал поставить в Китай до 5 млрд кубометров газа в этом году, до 10 млрд кубометров в 2021 году и до 15 млрд кубометров в 2022 году.

Компания намерена выйти на проектную мощность в 38 миллиардов кубометров к 2025 году. Также обсуждается увеличение пропускной способности «Силы Сибири» до 44 миллиардов кубометров газа в год.

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