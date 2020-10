Монгольская рок-группа The HU выпустила новый клип на песню «Shoog Shoog». Видео

CentralAsia (MNG) - Признанная критиками монгольская рок-группа The HU выпустила свое издание The Gereg, доступное на CD, двойном виниле и в цифровом формате. Эта новая версия включает в себя три трека, переработанных специально отобранными исполнителями, включая Якоби Шаддикса (Папа Роуч), Дэнни Кейса (From Ashes To New) и Лззи Хейл (Halestorm).



Наряду с альбомом Deluxe The HU публикуют специальный фильм «HE HU: Road to The Gereg, оглядывающийся на создание The Gereg, особенности и достижения на этом пути, а также невидимые кадры из турне BTS, видеосъемки и живые выступления». Специальное предложение также включает рассказ группы и сотрудников об их музыке, монгольской культуре и эволюции индивидуальных традиционных инструментов, символики и представления The HU.

На роскошном альбоме представлены три акустических трека: «Shoog Shoog», «Yuve Yuve Yu» и «Shireg Shireg».

Было выпущено видео на «Shoog Shoog», демонстрирующее закулисные клипы The HU в студии, предлагая фанатам реальное представление о процессе записи и поближе познакомиться с их традиционными инструментами.

В клипе на «Song Of Women» снялась Лззи Хейл из Halestorm. Выступление Лззи с группой было снято до карантина. «Я так благодарна The Hu за то, что они приняли меня, мои слова и мою мелодию в этой песне», - говорит Хейл.







«Я могу рассчитывать менее чем на одну руку, сколько раз проект изменил мой дух и обновил мою веру в человечество. Это был один из таких проектов. Я все еще левитирую», - добавила она.

The Hu произвел фурор по всему миру аншлаговыми шоу и выступлениями на фестивалях, представляя свой фирменный бренд «хунну-рок» — единственную в своем роде смесь западной рок-музыки в сочетании с традиционными монгольскими инструментами и горловым пением.

