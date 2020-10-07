Совместное предприятие монгольского инжиниринга приобретает международную известность

CentralAsia (MNG) - Огромные желоба или бункеры для разгрузки руды, произведенные для рудника Оюу-Толгой в районе Южного Гоби Монголии, открыли новое окно для расширения деятельности Murray Mining Services в стране. Раньше считалось, что эти огромные желоба нельзя изготавливать в Монголии.

«Около 50-60% оборудования и другой продукции, используемой на крупных рудниках, таких как Оюу-Толгой, производится за границей и импортируется в Монголию», - говорит генеральный директор MMS Д.Батхуу. «Тем не менее, мы стали лидером в секторе производства стали в Монголии, потому что мы изготовили самые большие в мире и самые мощные в мире лотки для подземной выгрузки руды. Осмотр и оценка сторонними международными компаниями подтвердили, что желоба соответствуют мировым стандартам и требованиям».

Четыре 60-70-тонных лотки были доставлены на Оюу-Толгой в рекордно короткие сроки.

Д.Батхуу сказал монгольской газете, что проект открывает новые возможности для квалифицированных местных рабочих. Почти все 80 сотрудников MMS — монголы.

На заводе компании в Улан-Баторе размещено современное автоматизированное оборудование, такое как высокопроизводительные стальные фрезы, ролики и дрели, и может производить 100 000 кг готовой продукции в месяц. «В основном мы занимаемся изготовлением стальных конструкций, ремонтом, обслуживанием подъемных устройств и горнодобывающих стальных конструкций», - сказал Д.Батхуу Today News Mongolia. «Для производства высококачественной продукции, соответствующей международным стандартам, мы поддерживаем контакты с аналогичными зарубежными и отечественными компаниями с 2016 года и сотрудничаем с Murray Engineering, чтобы обеспечить соответствие этим стандартам или их превышение», - рассказал он.

Желоба или бункеры являются основным оборудованием для транспортировки материала и загрузки в систему дробления угля, железной руды, золота, алюминия и т.д. Лотки и бункеры подвергаются очень серьезному истиранию и ударам из-за большой пропускной способности материала и износа. Он также применим в угольной, металлургической и химической промышленности в качестве оборудования для подачи материалов.

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