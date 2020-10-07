МИД Узбекистана выразил «серьезную обеспокоенность» по ситуации в Кыргызстане

CentralAsia (UZ) - Министерство иностранных дел Узбекистана выступило с заявлением по ситуации в Кыргызстане.

«В Республике Узбекистан вызывают серьезную обеспокоенность развитие событий и складывающая напряженная обстановка в Кыргызской Республике. Узбекистан, как ближайший сосед и стратегический партнер, выражает надежду на скорейшую стабилизацию ситуации в братском Кыргызстане в соответствии с нормами Конституции и национального законодательства страны», – говорится в заявлении.

Стабильность и устойчивое развитие Кыргызстана являются важным фактором безопасности и процветания всего региона Центральной Азии, отметили в МИДе, добавив, что Узбекистан готов оказать всемерную поддержку кыргызскому народу.

Напомним, что в Бишкеке 5 октября прошел массовый митинг против итогов парламентских выборов, прошедших 4 октября. Участники протеста требовали аннулирования результатов голосования и проведения новых выборов.

В ночь на 6 октября демонстранты захватили «Белый дом», а также освободили из тюрем бывшего президента Алмазбека Атамбаева и бывшего премьер-министра Сапара Исакова. Также сообщается об освобождении бывших депутатов Садыра Жапарова и Равшана Джээнбекова.

Число пострадавших во время митинга в Бишкеке достигло почти 700, один пострадавший скончался. 6 октября Центральная избирательная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызстана признала недействительными итоги голосования на выборах.