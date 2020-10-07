В Узбекистане число обвиняемых по делу о прорыве дамбы Сардобинского водохранилища возросло до 17 человек

CentralAsia (UZ) - Число обвиняемых по уголовному делу о прорыве дамбы Сардобинского водохранилища возросло до 17 человек.

По данным Антикоррупционного агентства Узбекистана, из 17 обвиняемых семеро взяты под стражу, шестеро – освобождены под залог, еще четверо – освобождены под подписку.

Сред обвиняемых – сотрудники заказчика ГУП «Сирдарё сув қурилиш инвест», проектировщика «Узгип», главного подрядчика УП «Узтемирйулкурилишмонтаж», подрядчиков «Резаксой Сув Курилиш», «Омад Дубл», «Сариосиё курилиш», «Транс Сервис Комплекс», «Топаланг Шеробод», а также должностные лица управления Министерства водного хозяйства.

«Расследование по данному делу проводит комиссия, состоящая из квалифицированных специалистов. Наряду с установлением виновных предпринимаются меры по возмещению ущерба», – говорится в сообщении агентства.

В июле этого года Генпрокуратура республики сообщала о девяти обвиняемых, которые были заключены под стражу, им были инкриминировалось обвинение по пяти статьям Уголовного кодекса (167, 205, 207, 209, 258).

Напомним, дамбу Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области Узбекистана прорвало 1 мая этого года, тогда шесть человек погибли, около 70 тысяч человек эвакуировали.

В заключении экспертов указано, что причиной прорыва дамбы стали ошибки и недочеты в проектной документации, строительстве и эксплуатации.

Сардобинское водохранилище было построено в 2017 году, инициатива его строительства принадлежала нынешнему президенту Узбекистана Шавкату Мирзияеву, который тогда занимал пост премьера. На его строительство из госбюджета было выделено $404,4 млн.

В результате прорыва дамбы Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области были затоплены значительные территории Узбекистана и соседнего Казахстана. Мирзияев обещал в трех пострадавших районах страны построить 50 многоэтажных домов. Жители Туркестанской области Казахстана, которые также пострадали от наводнения, должны были получить от государства по 100 тысяч тенге (около $240).

Однако эксперты и специалисты в области строительства водохранилищ утверждают, что более вероятной причиной прорыва дамбы стала масштабная коррупция: хищения бетона и других стройматериалов при ее возведении.