Число зараженных коронавирусом в Таджикистане превысило 10 тыс. человек

CentralAsia (TJ) - За минувшие сутки в Таджикистане зарегистрировано 40 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает единый национальный портал по ситуации с COVID-19.

За сутки 54 человека по подозрению находились под наблюдением врачей, 43 человека выписаны после выздоровления, случаи смерти не зафиксированы.

Таким образом, общее количество зараженных в Таджикистане на сегодняшний день достигло 10 014 человек, из них выздоровели 8837 пациентов, скончались 78 человек.

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения