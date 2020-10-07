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  7 октября 2020
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Число зараженных коронавирусом в Таджикистане превысило 10 тыс. человек

CentralAsia (TJ) -  За минувшие сутки в Таджикистане зарегистрировано 40 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает единый национальный портал по ситуации с COVID-19.

За сутки 54 человека по подозрению находились под наблюдением врачей, 43 человека выписаны после выздоровления, случаи смерти не зафиксированы.

Таким образом, общее количество зараженных в Таджикистане на сегодняшний день достигло 10 014 человек, из них выздоровели 8837 пациентов, скончались 78 человек.

Коронавирус в Таджикистане
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