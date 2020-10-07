На утро 7 октября в Казахстане коронавирус выявлен у 66 человек. Всего — 108 362

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 66 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
В разрезе регионов:
- Восточно-Казахстанская область - 14;
- город Нур-Султан - 11;
- Северо-Казахстанская область - 8;
- город Алматы - 6;
- Атырауская область - 6;
- Павлодарская область - 4;
- Карагандинская область - 3;
- город Шымкент - 2;
- Акмолинская область - 2;
- Алматинская область - 2;
- Западно-Казахстанская область - 2;
- Костанайская область - 2;
- Туркестанская область - 2;
- Жамбылская область - 1;
- Кызылординская область - 1.
Таким образом, всего в стране выявлено 108 362 случая заражения коронавирусом, скончались 1746 человек.
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