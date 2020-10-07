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  7 октября 2020
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На утро 7 октября в Казахстане коронавирус выявлен у 66 человек. Всего — 108 362

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 66 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

В разрезе регионов:

- Восточно-Казахстанская область - 14;

- город Нур-Султан - 11;

- Северо-Казахстанская область - 8;

- город Алматы - 6;

- Атырауская область - 6;

- Павлодарская область - 4;

- Карагандинская область - 3;

- город Шымкент - 2;

- Акмолинская область - 2;

- Алматинская область - 2;

- Западно-Казахстанская область - 2;

- Костанайская область - 2;

- Туркестанская область - 2;

- Жамбылская область - 1;

- Кызылординская область - 1.

Таким образом, всего в стране выявлено 108 362 случая заражения коронавирусом, скончались 1746 человек.

Коронавирус в Казахстане
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