На утро 7 октября в Казахстане коронавирус выявлен у 66 человек. Всего — 108 362

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 66 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.



В разрезе регионов:

- Восточно-Казахстанская область - 14;



- город Нур-Султан - 11;

- Северо-Казахстанская область - 8;



- город Алматы - 6;

- Атырауская область - 6;

- Павлодарская область - 4;

- Карагандинская область - 3;



- город Шымкент - 2;



- Акмолинская область - 2;



- Алматинская область - 2;



- Западно-Казахстанская область - 2;



- Костанайская область - 2;



- Туркестанская область - 2;

- Жамбылская область - 1;

- Кызылординская область - 1.



Таким образом, всего в стране выявлено 108 362 случая заражения коронавирусом, скончались 1746 человек.

Коронавирус в Казахстане

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