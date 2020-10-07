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  7 октября 2020
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В Узбекистане за сутки выявили 365 новых случаев коронавируса

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане за сутки, 6 октября, выявили 365 больных коронавирусом.

По состоянию на 23:30 на 6 октября число случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 59443, сообщает Минздрав.

За сутки скончались четверо больных коронавирусом, всего за время пандемии – 489.

В настоящее время из выявленных 59443 больных выздоровело 56165 человек, показатель выздоровления от коронавируса в стране составляет 94 процента.

Из 2789 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 325 находятся в тяжелом, а 165 – крайне тяжелом состоянии.

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