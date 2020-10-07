В Казахстане запретили дарить подарки госслужащим и членам их семей

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции», сообщает Акорда.



Закон направлен на реализацию поручения Главы государства об установлении строгой ответственности за провокационные действия должностных лиц, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность или досудебное расследование.

Законом установлен полный запрет на подарки, материальное вознаграждение и предоставление услуг госслужащим и членам их семей за действия в пользу дарителя.

В соответствии с законом антикоррупционное законодательство распространено на лиц, принимающих в субъектах квазигосударственного сектора ключевые решения по закупкам и реализации проектов, финансируемых из государственного бюджета.

Также законом предусмотрены нормы, направленные на урегулирование отдельных вопросов совместной работы родственников в одной организации, информирования о коррупционных правонарушениях, жилищных выплат сотрудников антикоррупционной службы, создания комплаенс-служб в субъектах квазигосударственного сектора и другие.

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