CentralAsia (UZ) - В рамках реализации российско-узбекистанского проекта по повышению качества преподавания русского языка и общеобразовательных предметов на русском языке в Республике Узбекистан, 6 октября в Ташкент прибыла группа российских преподавателей-русистов.

Как сообщили в "Россотрудничестве", учителя русского языка и литературы будут работать по методике, применяемой в РГПУ им. А.И.Герцена. Одной из главных задач, стоящих перед ними, будет оценка знаний русского языка как среди учащихся, так и среди учителей Узбекистана.

Данный проект реализуется Министерством просвещения Российской Федерации, Министерством народного образования Узбекистана, благотворительным фондом «Искусство, наука и спорт» и Центральным институтом повышения квалификации работников народного образования имени А. Авлони.