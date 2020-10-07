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  7 октября 2020
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Италия продлит режим ЧС из-за коронавируса до 31 января

CentralAsia (CA) -  Правительство Италии намерено продлить режим чрезвычайной ситуации в стране из-за коронавируса до 31 января 2021 года. Об этом заявил министр здравоохранения Роберто Сперанца.

«Результаты достигаются день за днем, курс должен быть на осмотрительность и осторожность. Поэтому полагаю правильным выбор правительства в пользу продления чрезвычайной ситуации до 31 января. Считаю, что это полностью соответствует тому эпидемиологическому периоду, который мы переживаем», - заявил министр, выступая в Сенате национального парламента с сообщением о ситуации в стране в связи с пандемией, передает РИА Новости.

Ранее, выступая в Палате депутатов, министр здравоохранения представил основные положения нового правительственного декрета, касающегося мер по борьбе COVID-19. В частности, предлагается ввести обязательное ношение медицинских масок на открытом воздухе.

Постановление о введении на полгода режима ЧС Совет министров Италии принял 31 января этого года, а 31 июля он был продлен до 15 октября.

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