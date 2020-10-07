[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  7 октября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане в спорткомплексе, где лечили больных с COVID-19 произошел взрыв кислородного баллона

CentralAsia (UZ) -  Сегодня, 7 октября в Сырдарьинской области в городе Гулистан на территории спортивного комплекса «Алпомиш» в 08:13 произошёл взрыв кислородного баллона, сообщает МЧС.

По данным ведомства, данный объект был переоборудован для лечения людей с коронавирусной инфекцией. Зданию спорткомплекса нанесен частичный ущерб.

Сообщается, что в эти минуты сотрудники МЧС, совместно с другими профильными службами эвакуируют людей из поврежденной части здания.

"К этому моменту совершенно точно установлено, что обошлось без жертв. Один человек госпитализирован с травмами. Ситуация под полным контролем соответствующих служб", - отмечает МЧС.

print
  • Посол Узбекистана вручил верительные грамоты генеральному директору МАГАТЭ
  • «Газпром» планирует строительство газопровода в Китай через Монголию на 50 млрд кубометров
  • В Туркменистане для получения продуктовых пайков в магазине население должно принести ещё одну справку


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com