В Узбекистане в спорткомплексе, где лечили больных с COVID-19 произошел взрыв кислородного баллона

CentralAsia (UZ) - Сегодня, 7 октября в Сырдарьинской области в городе Гулистан на территории спортивного комплекса «Алпомиш» в 08:13 произошёл взрыв кислородного баллона, сообщает МЧС.

По данным ведомства, данный объект был переоборудован для лечения людей с коронавирусной инфекцией. Зданию спорткомплекса нанесен частичный ущерб.

Сообщается, что в эти минуты сотрудники МЧС, совместно с другими профильными службами эвакуируют людей из поврежденной части здания.

"К этому моменту совершенно точно установлено, что обошлось без жертв. Один человек госпитализирован с травмами. Ситуация под полным контролем соответствующих служб", - отмечает МЧС.