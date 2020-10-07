В Нагорном Карабахе продолжаются военные столкновения

CentralAsia (CA) - По состоянию на среду в Нагорном Карабахе продолжаются военные действия: судя по сообщениям сторон, особенно ожесточенные бои идут на южном участке фронта.

Армянская и азербайджанская сторона обвиняют друг друга в обстреле мирных жителей. В ночь со вторника на среду был обстрелян Степанакерт, столица Карабаха.

Вчера в интервью ВВС премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что получил из России заверения о готовности выполнить обязательство по защите своей страны в случае нападения на ее территорию (а не НКР).