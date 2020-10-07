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  7 октября 2020
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В Нагорном Карабахе продолжаются военные столкновения

CentralAsia (CA) -  По состоянию на среду в Нагорном Карабахе продолжаются военные действия: судя по сообщениям сторон, особенно ожесточенные бои идут на южном участке фронта.

Армянская и азербайджанская сторона обвиняют друг друга в обстреле мирных жителей. В ночь со вторника на среду был обстрелян Степанакерт, столица Карабаха.

Вчера в интервью ВВС премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что получил из России заверения о готовности выполнить обязательство по защите своей страны в случае нападения на ее территорию (а не НКР).

А азербайджанский лидер Ильхам Алиев принял в Баку главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, который вновь заявил о готовности поддержать братский народ на поле боя.

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