В Нагорном Карабахе продолжаются военные столкновения
- Азия и мир, общество
- 11:30, 07 октября 2020
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CentralAsia (CA) - По состоянию на среду в Нагорном Карабахе продолжаются военные действия: судя по сообщениям сторон, особенно ожесточенные бои идут на южном участке фронта.
Армянская и азербайджанская сторона обвиняют друг друга в обстреле мирных жителей. В ночь со вторника на среду был обстрелян Степанакерт, столица Карабаха.
Вчера в интервью ВВС премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что получил из России заверения о готовности выполнить обязательство по защите своей страны в случае нападения на ее территорию (а не НКР).
А азербайджанский лидер Ильхам Алиев принял в Баку главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, который вновь заявил о готовности поддержать братский народ на поле боя.