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  7 октября 2020
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В Великобритании стремительно растет число зараженных коронавирусом

CentralAsia (CA) -  Число новых заражений коронавирусом в Великобритании продолжает стремительно расти. Во вторник власти сообщили о 14,5 тыс. новых случаев заражения - на две тысячи больше показателя понедельника, сообщает ВВС.

Также во вторник стало известно, что число пациентов, госпитализированных с тяжелой формой заболевания, выросло на четверть: такого количества пациентов не поступало в больницы с начала июня.

Правительство реагирует на вспышки введением местных ограничений, которые сейчас охватывают разные графства и округа во всех четырех частях королевства. В среду в Шотландии ожидается введение новых строгих мер.

При этом премьер-министр Борис Джонсон хочет избежать повторного режима полного карантина для всей Англии, но консультирующие правительство ученые опасаются, что нового локдауна не избежать.

В научном совете по экстренной медицинской помощи (Sage), консультирующем правительство, говорят, что контроль за распространением болезни требует новых строгих мер.

По словам советника правительства, профессора Джона Эдмундса, локальные меры, вводимые в разных частях страны, не приносят желаемого эффекта и лишь оттягивают неизбежное.

«В какой-то момент мы введем весьма строгие ограничения, поскольку у нас не останется иного выбора, когда больницы начнут переполняться», - заявил профессор Эдмундс.

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