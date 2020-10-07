В Великобритании стремительно растет число зараженных коронавирусом

CentralAsia (CA) - Число новых заражений коронавирусом в Великобритании продолжает стремительно расти. Во вторник власти сообщили о 14,5 тыс. новых случаев заражения - на две тысячи больше показателя понедельника, сообщает ВВС.



Также во вторник стало известно, что число пациентов, госпитализированных с тяжелой формой заболевания, выросло на четверть: такого количества пациентов не поступало в больницы с начала июня.

Правительство реагирует на вспышки введением местных ограничений, которые сейчас охватывают разные графства и округа во всех четырех частях королевства. В среду в Шотландии ожидается введение новых строгих мер.

При этом премьер-министр Борис Джонсон хочет избежать повторного режима полного карантина для всей Англии, но консультирующие правительство ученые опасаются, что нового локдауна не избежать.