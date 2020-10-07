В Великобритании стремительно растет число зараженных коронавирусом

- Азия и мир, общество
- 11:35, 07 октября 2020
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CentralAsia (CA) - Число новых заражений коронавирусом в Великобритании продолжает стремительно расти. Во вторник власти сообщили о 14,5 тыс. новых случаев заражения - на две тысячи больше показателя понедельника, сообщает ВВС.
Также во вторник стало известно, что число пациентов, госпитализированных с тяжелой формой заболевания, выросло на четверть: такого количества пациентов не поступало в больницы с начала июня.
Правительство реагирует на вспышки введением местных ограничений, которые сейчас охватывают разные графства и округа во всех четырех частях королевства. В среду в Шотландии ожидается введение новых строгих мер.
При этом премьер-министр Борис Джонсон хочет избежать повторного режима полного карантина для всей Англии, но консультирующие правительство ученые опасаются, что нового локдауна не избежать.
В научном совете по экстренной медицинской помощи (Sage), консультирующем правительство, говорят, что контроль за распространением болезни требует новых строгих мер.
По словам советника правительства, профессора Джона Эдмундса, локальные меры, вводимые в разных частях страны, не приносят желаемого эффекта и лишь оттягивают неизбежное.
«В какой-то момент мы введем весьма строгие ограничения, поскольку у нас не останется иного выбора, когда больницы начнут переполняться», - заявил профессор Эдмундс.