Бердымухамедов направил поздравление Путину

CentralAsia (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил поздравление с днем рождения российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом сообщает издание «Туркменистан: Золотой век».

«Уверенное социально-экономическое развитие Российской Федерации, последовательное укрепление ее государственности и авторитета на международной арене неразрывно связаны с Вашим именем», — говорится в послании туркменского президента.

Бердымухамедов также высоко оценил уровень всестороннего сотрудничества Туркменистана с Россией и отметил личное внимание и большой вклад Путина в развитие отношений двух стран.

Владимиру Путину 7 октября исполняется 68 лет.