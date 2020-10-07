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  7 октября 2020
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Бердымухамедов направил поздравление Путину

CentralAsia (TM) -  Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил поздравление с днем рождения российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом сообщает издание «Туркменистан: Золотой век».

«Уверенное социально-экономическое развитие Российской Федерации, последовательное укрепление ее государственности и авторитета на международной арене неразрывно связаны с Вашим именем», — говорится в послании туркменского президента.

Бердымухамедов также высоко оценил уровень всестороннего сотрудничества Туркменистана с Россией и отметил личное внимание и большой вклад Путина в развитие отношений двух стран.

Владимиру Путину 7 октября исполняется 68 лет.

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