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  7 октября 2020
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Генсек ООН заявил о готовности помочь в урегулировании ситуации в Кыргызстане
Антониу Гутерриш
Антониу Гутерриш

CentralAsia (CA) -  Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность по поводу гибели и ранений людей в ходе протестов в Кыргызстане, сообщает служба новостей ООН.

Он призвал народ к диалогу и сообщил, что ООН готова поддержать усилия по поиску мирного урегулирования сложившейся ситуации.

«Генеральный секретарь ООН внимательно следит за ситуацией в Кыргызской Республике, где вспыхнули протесты в связи с прошедшими 4 октября парламентскими выборами. В ходе протестов один человек погиб и сотни получили ранения», - говорится в заявлении, с которым от имени Генерального секретаря ООН выступил его пресс-секретарь Стефан Дюжаррик.

Генеральный секретарь выразил глубокое сожаление в связи с гибелью людей и настоятельно призвал всех участников событий проявлять максимальную сдержанность и не прибегать к насилию.

Антониу Гутерриш призвал кыргызский народ к диалогу и настоятельно рекомендовал договариваться о дальнейших шагах в рамках Конституции. Он заверил, что ООН готова поддержать любые усилия, направленные на поиск мирного урегулирования сложившейся ситуации, в том числе через Региональный Центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии.

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