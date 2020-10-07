Лукашенко поздравил Владимира Путина с днем рождения

Александр Лукашенко, Владимир Путин // Kremlin.ru

CentralAsia (CA) - Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Об этом сообщает пресс-служба президента Лукашенко.

«Проводимая под вашим руководством внутренняя и внешняя политика, направленная на эффективное социально-экономическое развитие России, повышение ее авторитета и влияния в мире, пользуется широкой и несомненной поддержкой граждан. Ярким подтверждением этому являются итоги выборов в единый день голосования 13 сентября 2020 года», - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что высоко ценит Владимира Путина как надежного друга Беларуси и последовательного сторонника расширения интеграционных процессов на линии Союзного государства, которые в полной мере соответствуют намерениям двух братских народов совместными усилиями строить достойное будущее.

«Убежден, что отношения стратегического партнерства между Беларусью и Россией, в основе которых лежат многолетние традиции дружбы, солидарности и взаимной поддержки, будут и впредь эффективно развиваться», - подчеркнул глава государства.

Президент Беларуси пожелал Путину крепкого здоровья, свершения всех планов, а также новых достижений на высшем государственном посту.