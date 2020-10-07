В Монголии выздоровел еще один пациент с COVID-19

CentralAsia (MNG) - В Монголии за последние 24 часа 477 человек были протестированы на коронавирус, и все тесты показали отрицательный результат.

Еще одна пациентка — 57-летняя женщина прибывшая рейсом Сиэтл — Улан-Батор, ранее заболевшая коронавирусом, выздоровела и была выписана из больницы.

5 октября у российского водителя, прибывшего через КПП Алтанбулаг, обнаружили коронавирус.

По состоянию на 7 октября, общее число случаев коронавируса по всей стране остается прежним — 315, из них выздоровели 308 пациентов. В настоящее время в НИЦИЗ проходят лечение от коронавируса 7 пациентов.





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