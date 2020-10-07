Всемирный банк дал позитивный экономический прогноз для Узбекистана

CentralAsia (UZ) - Несмотря на глобальный экономический спад, вызванный пандемией коронавируса, Узбекистан станет одним из двух государств в регионе Европы и Центральной Азии, которые продемонстрируют экономический рост по результатам 2020 г. Этот прогноз даётся в опубликованном 7 октября новом выпуске регионального экономического обзора Всемирного банка.

Как отметили эксперты ВБ, в первой половине 2020 г. рост ВВП был почти нулевым по сравнению с ростом на уровне 5,8% в первой половине 2019 г. Инвестиции в основной капитал за тот же период снизились на 12,8%. Уровень безработицы резко вырос с 9,4% в первом квартале 2020 г. до 15% во втором квартале.

Увеличение производства золота и рост в сельском хозяйстве помогли компенсировать резкий спад в промышленности и сфере услуг. Несмотря на сокращение денежных переводов на 19% в первой половине года, совокупное увеличение социальных выплат на 17% и повышение минимальной заработной платы на 10% с февраля месяца 2020 г. помогли сохранить частное потребление.

Сокращение денежных переводов и увеличение дефицита внешней торговли увеличили дефицит текущего счета платежного баланса до 7,7% ВВП в первой половине 2020 г. Экспорт за тот же период снизился на 22,6% из-за сбоев в глобальной цепочке поставок и падения цен на основные сырьевые товары (природный газ, металлы). Импорт сократился на 15% после резкого падения ввоза машин, оборудования и полуфабрикатов иностранного производства в страну.

Годовая инфляция снизилась до 11,6% в августе 2020 г., что позволило Центральному банку Узбекистана дважды понизить ставку рефинансирования в 2020 г. — с 16% до 15% в апреле, и до 14% в сентябре. Антикризисные кредитные линии предприятиям помогли увеличить кредитование экономики в целом на 18% в январе-августе 2020 г.

«Кризис, вызванный пандемией, почти полностью затормозил рост ВВП в Узбекистане в 2020 г. и увеличил уровень бедности впервые за более чем двадцать лет. Правительство приняло ряд антикризисных мер, чтобы смягчить последствия для экономики, социального благополучия и здоровья населения. Несмотря на нынешние вызовы и трудности, руководство страны вновь подтвердили свое твердое намерение продолжать реформы в ключевых секторах экономики с целью достижения более высоких темпов роста ВВП и улучшения уровня жизни граждан. После завершения пандемии крайне важно обеспечить восстановление экономики, сделав ее более устойчивой и инклюзивной», — отметил Марко Мантованелли, глава представительства Всемирного банка в Узбекистане.

Экономический прогноз Узбекистана остается позитивными, поскольку рыночные реформы увеличивают стимулы в экономике к более эффективному использованию ресурсов и росту частного сектора. Снятие карантина в третьем квартале 2020 г., устойчивое сельскохозяйственное производство и частичное восстановление денежных переводов приведут к усилению экономической активности во второй половине 2020 г. по сравнению с его первой половиной.

По прогнозам, годовой рост ВВП в этом году составит от 0,4% до 0,8%, что значительно ниже, чем в 2019 г., когда он достиг 5,6%. В тоже время, Узбекистан и Таджикистан станут единственными странами среди 23 государств в регионе Европы и Центральной Азии, которые, как ожидается, продемонстрирует положительный рост ВВП в 2020 г. (Таблица 1). При условии, что карантин не будет введен повторно по всей стране, рост ВВП Узбекистана прогнозируется на уровне от 4,8% до 5,0% в 2021 г.

Инфляция замедлится в среднесрочной перспективе, но останется на высоком уровне в результате дальнейшего реформирования цен. Ожидается, что дефицит текущего счета платежного баланса составит около 6% от ВВП в 2020 г. благодаря восстановлению денежных переводов и снижению дефицита внешнеторгового баланса. Предполагается, что в среднесрочной перспективе он останется примерно на том же уровне, поскольку рост импорта машин, оборудования и полуфабрикатов возобновится после окончания пандемии. Ожидается, что данный дефицит будет финансироваться за счет увеличения государственных заимствований и постепенного увеличения иностранных инвестиций.

Дефицит в 2020 г. и в последующей среднесрочной перспективе будет финансироваться в основном за счет увеличения внешних заимствований. Внешний государственный долг увеличится, по оценкам, до 34,7% от ВВП в 2020 г. Хотя в процентах от ВВП он увеличился с 2017 г., ожидается, что в среднесрочной перспективе он стабилизируется.

Внешний государственный и гарантированный правительством долг Узбекистана остается умеренным по сравнению с 22 другими государствами в регионе Европы и Центральной Азии. Для сравнения: отношение внешнего государственного долга к ВВП, прогнозируемое в 2020 году, составит для Казахстана — 26,6%, Кыргызской Республики — 64,2%, Таджикистана — 51%, Армении — 63,8%, Азербайджана — 19,6%, Грузии — 60%, России — 20,5%, Украины — 62%, Беларуси — 45,2% (Таблица 2).