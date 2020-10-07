[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  7 октября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Париже прощаются с выдающимся дизайнером моды Кэндзо Такада
Кэндзо Такада
Кэндзо Такада
Предыстория: Японский дизайнер и основатель бренда Kenzo умер от COVID

CentralAsia (CA) -  Япония, как и весь мир скорбит в связи со смертью выдающегося дизайнера моды Кэндзо Такада, умершего в Париже 4 октября от коронавируса в возрасте 81 года. Похороны Такада состоятся 9 октября в Париже, сообщает NHK.

6 октября тело дизайнера помещено в ритуальный зал, куда с букетами цветов приходят многочисленные почитатели его таланта. Среди скорбящих родственники, коллеги и деловые партнеры Такада. Многие говорят о больших заслугах мастера в мире моды.

Кэндзо Такада приехал в Париж в возрасте 25 лет и с тех пор связал свое творчество с этим городом. Он создал свой неповторимый стиль одежды и аксессуаров, в котором активно использовал многочисленные национальные мотивы разных народов. Такада является основателем всемирно известного дома моды KENZO.

6 октября офис президента Франции опубликовал заявление, в котором президентская супружеская чета выразила соболезнования в связи со смертью Такада. В заявлении, в частности, говорится: «Господин Кэндзо Такада внес яркие краски и дух свободы в наш стиль».

print
  • В России за сутки от коронавируса скончались 188 человек
  • В Туркменистане для получения продуктовых пайков в магазине население должно принести ещё одну справку
  • Тайвань передает в дар Монголию партию медицинских средств индивидуальной защиты


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com