В Париже прощаются с выдающимся дизайнером моды Кэндзо Такада

Кэндзо Такада

CentralAsia (CA) - Япония, как и весь мир скорбит в связи со смертью выдающегося дизайнера моды Кэндзо Такада, умершего в Париже 4 октября от коронавируса в возрасте 81 года. Похороны Такада состоятся 9 октября в Париже, сообщает NHK.

6 октября тело дизайнера помещено в ритуальный зал, куда с букетами цветов приходят многочисленные почитатели его таланта. Среди скорбящих родственники, коллеги и деловые партнеры Такада. Многие говорят о больших заслугах мастера в мире моды.

Кэндзо Такада приехал в Париж в возрасте 25 лет и с тех пор связал свое творчество с этим городом. Он создал свой неповторимый стиль одежды и аксессуаров, в котором активно использовал многочисленные национальные мотивы разных народов. Такада является основателем всемирно известного дома моды KENZO.

6 октября офис президента Франции опубликовал заявление, в котором президентская супружеская чета выразила соболезнования в связи со смертью Такада. В заявлении, в частности, говорится: «Господин Кэндзо Такада внес яркие краски и дух свободы в наш стиль».