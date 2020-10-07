В Белом доме США выявлены новые случаи коронавируса, - СМИ

CentralAsia (CA) - Коронавирус зафиксирован уже у четырех заместителей пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинэни, сообщает телеканал CNN.

Отмечается, что на данный момент известно, что в Белом доме коронавирусной инфекцией всего заразились уже десять человек, включая президента США Дональда Трампа, его супругу Меланью и Макинэни, которая сообщила, что будет соблюдать карантин и работать в удаленном режиме.

За последние дни коронавирус был также обнаружен у бывшего советника Трампа Келлиэнн Конуэй, трех сенаторов-республиканцев, председателя Национального комитета Республиканской партии Ронны Макдэниел, менеджера предвыборной кампании хозяина Белого дома Уильяма Степина, личного помощника Трампа Ника Луны.

Дональд Трамп прибыв в Белый дом из военного госпиталя, в котором проходил лечение от коронавируса, в первую очередь снял маску и записал видеообращение к американцам.

Также президент США Дональд Трамп заявил о намерении участвовать во втором раунде дебатов с Джо Байденом 15 октября в Майами.