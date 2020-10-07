[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  7 октября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Белом доме США выявлены новые случаи коронавируса, - СМИ

CentralAsia (CA) -  Коронавирус зафиксирован уже у четырех заместителей пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинэни, сообщает телеканал CNN.

Отмечается, что на данный момент известно, что в Белом доме коронавирусной инфекцией всего заразились уже десять человек, включая президента США Дональда Трампа, его супругу Меланью и Макинэни, которая сообщила, что будет соблюдать карантин и работать в удаленном режиме.

За последние дни коронавирус был также обнаружен у бывшего советника Трампа Келлиэнн Конуэй, трех сенаторов-республиканцев, председателя Национального комитета Республиканской партии Ронны Макдэниел, менеджера предвыборной кампании хозяина Белого дома Уильяма Степина, личного помощника Трампа Ника Луны.

Дональд Трамп прибыв в Белый дом из военного госпиталя, в котором проходил лечение от коронавируса, в первую очередь снял маску и записал видеообращение к американцам.

Также президент США Дональд Трамп заявил о намерении участвовать во втором раунде дебатов с Джо Байденом 15 октября в Майами.

print
  • В Туркменистане для получения продуктовых пайков в магазине население должно принести ещё одну справку
  • На утро 6 октября в Казахстане выявили 60 новых случаев коронавируса
  • В Париже прощаются с выдающимся дизайнером моды Кэндзо Такада


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com