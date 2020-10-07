Шведское издание сравнило кыргызскую демократию с недошитым костюмом

Бишкек, 7 октября // АКИpress

CentralAsia (CA) - Кыргызстан в Центральной Азии — большое демократическое исключение. Сейчас там объявили результаты парламентских выборов незаконными. Стране предстоят новые выборы.

Но проблема — коррупция и злоупотребление властью — никуда не делась, отмечает шведское издание Dagens Nyheter. Материал переведен ИноСМИ.

С одной стороны, тот факт, что результаты кыргызских выборов объявили недействительными, — победа народа. Мало кто сомневается, что речь идет о подтасовках.

С другой стороны, именно в этом и проблема: народу постоянно приходится отстаивать свои права, когда демократическим путем избранные лидеры злоупотребляют властью в личных интересах, пишет автор статьи.

В прошлом в кыргызском парламенте заседали представители шести партий. Такой плюрализм всегда делал страну демократическим исключением в этом регионе, который в остальном — настоящий рай для диктаторов.

В парламентских выборах в минувшее воскресенье участвовали 16 партий. Четырем удалось преодолеть порог в 7%. Все они близки к действующему президенту Сооронбаю Жээнбекову, уроженцу Южного Кыргызстана, отметило издание.

Политическое влияние в Кыргызстане распределяется между кланами, которые в свою очередь во многом формируются в ходе противостояния южных аграрных частей страны и более урбанизированных северных районов. И сейчас северные группировки почувствовали, что баланс нарушен.

Еще в ходе самих выборов зазвучали обвинения в мошенничестве. Когда были обнародованы результаты, реакция оказалась ожидаемой: начались протесты. Они быстро переросли в насилие. В ночь на вторник демонстранты захватили парламент и администрацию президента, а потом подожгли здание.

Бывшего президента Алмазбека Атамбаева, который отбывает одиннадцатилетний тюремный срок за коррупцию, выпустили на свободу. А утром Центральная избирательная комиссия объявила, что результаты выборов аннулируются. Действующий президент Жээнбеков не исключает новых выборов.

Кыргызскую демократию можно сравнить с недошитым костюмом. Брюки есть, а пиджак без рукавов. В стране есть свободные выборы и политический плюрализм, но управляют ей плохо, и нет независимой правовой системы.

В результате лидеры, избранные в ходе свободных выборов, бессовестно манипулируют результатами следующих голосований, заботясь только о собственной выгоде. Конечно, люди на это реагируют, ведь за годы после распада СССР они привыкли выходить на улицы, когда чаша терпения переполняется.

Протесты быстро стали сопровождаться насилием. 150 человек попали в больницы Бишкека. Один демонстрант погиб от полученных ранений.

Такое ощущение, что лидеры страны ничему не учатся. Сначала им удается выиграть выборы благодаря демократическим институтам, а потом они делают все, что в их силах, чтобы эти же институты разрушить, бессовестно попирая их правила.

Кыргызстан пережил несколько так называемых народных революций. Во время Тюльпановой революции в 2005 году свергли президента Аскара Акаева. Затем та же участь постигла следующего президента Курманбека Бакиева. Обоих вынудили сдать полномочия из-за обширных проблем, связанных с коррупцией и непотизмом.

После свержения Бакиева в стране разразилась короткая гражданская война, и узбекскому меньшинству пришлось временно бежать в соседний Узбекистан.

Но сама система так и не изменилась. Кыргызстан блестяще демонстрирует, почему демократия не может функционировать, как задумано, без крепких институтов и прочной правовой системы.

Кыргызстан — единственная страна в Центральной Азии, которая несколько раз проводила выборы, признанные ОБСЕ достаточно свободными и справедливыми, несмотря на значительные погрешности в процедурах.