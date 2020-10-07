В России за сутки число зараженных коронавирусом увеличилось на 11,1 тыс. человек

CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России зарегистрировано 11 115 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 7 октября сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 3019 (27,2%). Таким образом, всего с начала пандемии в стране нарастающим итогом зафиксировано 1 248 619 случаев (+0,9%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 48,7 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 371 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остается 237 371 человек.





