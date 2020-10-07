В России за сутки от коронавируса скончались свыше 200 человек

CentralAsia (CA) - В России за последние сутки от коронавируса скончались 202 человека, передает оперативный штаб по противодействию COVID-19.

Большинство случаев смерти зафиксировано в Москве – 41 и Санкт-Петербурге – 30.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 21 865 человек. Всего с начала пандемии COVID-19 выявлен у 1 248 619 человек, из них выздоровели 995 275 человек, под медицинским наблюдением остается 237 371 пациент.