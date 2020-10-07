[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  7 октября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Ташкенте 7 сотрудников ОВД наказаны за незаконное задержание подростка
Продолжение: В Ташкенте начали служебную проверку в отношении милиционера, избившего и запершего в машине подросткаПредыстория: В Ташкенте сняли на видео, как сотрудник ОВД избил и увез на машине 13-летнего мальчика

CentralAsia (UZ) -  В Ташкенте завершилось расследование по факту видеозаписи "недопустимого обращения сотрудника органов внутренних дел с несовершеннолетним, распространившейся в сети интернет", - сообщила пресс-служба ГУВД.

По результатам служебного расследования к семерым сотрудникам УКД ОВД Чиланзарского района применены меры дисциплинарного взыскания. Так, двое заместителей начальника УКД ОВД – по линии профилактики правонарушений и по воспитательной работе, а также руководящие сотрудники службы профилактики УКД ОВД и ОВД № 2, всего трое сотрудников, строго предупреждены. Действия старшего инспектора дежурной части, дежурившего в ночь с 19 на 20 сентября, будут рассмотрены на дисциплинарном совете.

Инспектору профилактики отдела внутренних дел Чиланзарского района, старшему лейтенанту Болтаеву Диёру объявлен строгий выговор.

В ведомстве отметили, что "учитывая непростое положение в семье 13-летнего мальчика, в частности, то, что подросток серьезно болен (к слову, из-за заболевания вынести однозначное заключение судебно-медицинской экспертизы не представляется возможным), мама воспитывает его одна, сотрудниками УКД ОВД Чиланзарского района оказана практическая помощь в ремонте сантехнических узлов в квартире. Помощь семье подростка будет оказываться и в дальнейшем".

Ранее сообщалось о том, что в Ташкенте сотрудник ОВД избил и увез на машине 13-летнего мальчика. Свидетелями этого стал столичный блогер и его девушка, которые смогли записать инцидент на видео и распространить информацию в СМИ.

print
  • К вечеру в Узбекистане коронавирус выявлен у 146 человек
  • В Узбекистане за сутки выявили 365 новых случаев коронавируса
  • В Узбекистане число обвиняемых по делу о прорыве дамбы Сардобинского водохранилища возросло до 17 человек


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com