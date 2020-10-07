В Ташкенте 7 сотрудников ОВД наказаны за незаконное задержание подростка

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте завершилось расследование по факту видеозаписи "недопустимого обращения сотрудника органов внутренних дел с несовершеннолетним, распространившейся в сети интернет", - сообщила пресс-служба ГУВД.

По результатам служебного расследования к семерым сотрудникам УКД ОВД Чиланзарского района применены меры дисциплинарного взыскания. Так, двое заместителей начальника УКД ОВД – по линии профилактики правонарушений и по воспитательной работе, а также руководящие сотрудники службы профилактики УКД ОВД и ОВД № 2, всего трое сотрудников, строго предупреждены. Действия старшего инспектора дежурной части, дежурившего в ночь с 19 на 20 сентября, будут рассмотрены на дисциплинарном совете.

Инспектору профилактики отдела внутренних дел Чиланзарского района, старшему лейтенанту Болтаеву Диёру объявлен строгий выговор.

В ведомстве отметили, что "учитывая непростое положение в семье 13-летнего мальчика, в частности, то, что подросток серьезно болен (к слову, из-за заболевания вынести однозначное заключение судебно-медицинской экспертизы не представляется возможным), мама воспитывает его одна, сотрудниками УКД ОВД Чиланзарского района оказана практическая помощь в ремонте сантехнических узлов в квартире. Помощь семье подростка будет оказываться и в дальнейшем".

Ранее сообщалось о том, что в Ташкенте сотрудник ОВД избил и увез на машине 13-летнего мальчика. Свидетелями этого стал столичный блогер и его девушка, которые смогли записать инцидент на видео и распространить информацию в СМИ.