[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  7 октября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Узбекистан закупил в России более 1 миллиона вакцин против гриппа

CentralAsia (UZ) -  АО «Дори-Дармон» подписало соглашение с российскими производителями вакцины от гриппа на закупку более 1 миллиона доз.

По данным Министерства здравоохранения Узбекистана, вакцина закупается централизованно для всех работников дошкольных, общеобразовательных и медицинских учреждений.

В настоящее время в регионы доставлено 250 тысяч доз вакцины "Совигрипп". В министерстве заявили, что к 15 октября в регионы будет доставлено 40 000 доз, к 30 октября - 250 000 доз, а в ноябре - 500 000 доз вакцины “Флю-М”.

Указ президента Узбекистана «О дополнительных мерах социальной поддержки населения» от 26 августа этого года предусматривает централизованную вакцинацию учителей и врачей от гриппа.

print
  • Одобрена инициатива Монголии о провозглашении 2026 года Международным годом пастбищ и скотоводов
  • Авиакомпания Узбекистана запустит дополнительные чартерные рейсы из Казани и Самары в Ташкент
  • В Узбекистане за сутки выявили 365 новых случаев коронавируса


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com