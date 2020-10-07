Узбекистан закупил в России более 1 миллиона вакцин против гриппа

CentralAsia (UZ) - АО «Дори-Дармон» подписало соглашение с российскими производителями вакцины от гриппа на закупку более 1 миллиона доз.

По данным Министерства здравоохранения Узбекистана, вакцина закупается централизованно для всех работников дошкольных, общеобразовательных и медицинских учреждений.

В настоящее время в регионы доставлено 250 тысяч доз вакцины "Совигрипп". В министерстве заявили, что к 15 октября в регионы будет доставлено 40 000 доз, к 30 октября - 250 000 доз, а в ноябре - 500 000 доз вакцины “Флю-М”.

Указ президента Узбекистана «О дополнительных мерах социальной поддержки населения» от 26 августа этого года предусматривает централизованную вакцинацию учителей и врачей от гриппа.